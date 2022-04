RITORNA ‘BRINDISI IN FIORE’ – IL 28 APRILE LA CONFERENZA STAMPA

Migliorare l’aspetto della città, rendendo i cittadini protagonisti di un nuovo modello per vivere le vie e le piazze di Brindisi. Romina Leopardi: “Un atto d’amore per il nostro territorio con lo scopo di diffondere la cultura della bellezza e della sostenibilità”.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento avrà luogo giovedì 28 aprile, alle ore 11, nella Sala Colonne di Palazzo Granafei-Nervegna. Saranno presenti la direttrice della comunicazione di Tenute Rubino , Romina Leopardi e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, del Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” e dell’Associazione Fiorai.