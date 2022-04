RITORNA “BRINDISI IN FIORE”, UNA INIZIATIVA DI TENUTE RUBINO

L’obiettivo è quello di migliorare l’aspetto della città di Brindisi rendendo i cittadini protagonisti di un nuovo modo di vivere le vie e le piazze, basato sull’esaltazione del verde, della natura e sulla voglia di dare un tocco di colore alla città.

Nasce da questo “Brindisi in fiore”, una rassegna organizzata da Tenute Rubino in partnership con l’associazione fiorai brindisini e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Distretto Urbano del Commercio.

La partecipazione è estesa a chiunque possiede un terrazzo o un balcone che si affaccia su una strada comunale, così come a esercizi commerciali che possiedono spazi nel centro storico.

Brindisi, insomma, anche grazie a questa iniziativa, sarà ancora più bella e ospitale anche nei confronti dei tanti turisti che giungeranno in città in questa coda di primavera e durante l’estate.