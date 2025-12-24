Ritorna il Presepe Vivente della Parrocchia Cristo Salvatore:

XIV edizione di magia, arte e fede nel cuore di Brindisi

Brindisi, Quartiere Sant’Elia – C’è un luogo magico che per quattro giorni all’anno si trasforma in una vera e propria macchina del tempo, capace di catapultare i visitatori nella Nazaret di duemila anni fa. Non è un set cinematografico né un’attrazione turistica qualunque: è il Presepe Vivente della Parrocchia Cristo Salvatore, giunto quest’anno alla sua XIV edizione, che apre le porte il 26 e 27 dicembre 2025 e l’1 e 6 gennaio 2026.

Scendere nei sotterranei della chiesa parrocchiale significa immergersi in un’esperienza multisensoriale unica. Dalle prime luci soffuse che accolgono i visitatori all’ingresso, fino al profumo di pane appena sfornato e spezie che pervade l’aria, ogni elemento è studiato per creare un’atmosfera che tocca il cuore e risveglia i sensi.

Il percorso guidato conduce da Gerusalemme a Betlemme attraverso scenografie curate nei minimi dettagli: botteghe artigiane animate da figuranti in costume, il mercato delle spezie con i suoi colori vivaci, la casa del falegname con utensili d’epoca, fino alla grotta della Natività, illuminata da una luce calda e avvolgente che invita alla contemplazione.

Ciò che rende questo presepe davvero speciale è l’attenzione maniacale per l’autenticità storica. Ogni costume è stato ideato e cucito a mano nella sartoria parrocchiale, seguendo accurati studi sulle vesti dell’epoca. I tessuti, i colori, le decorazioni: nulla è lasciato al caso.

Gli allestimenti sono frutto di una ricerca certosina di oggetti e utensili fedeli al periodo storico. Anfore in terracotta, telai per la tessitura, bilance a braccio, lampade ad olio: ogni elemento racconta una storia e contribuisce a ricreare l’atmosfera di una Nazaret viva e pulsante.

Ma la vera magia di questo presepe vivente sta nelle persone. Piccoli, adulti e anziani della parrocchia si trasformano nei protagonisti di questa rappresentazione sacra, mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio talento. C’è chi impasta il pane, chi lavora il ferro, chi fila la lana, chi vende spezie: ogni figurante interpreta il proprio ruolo con dedizione e passione, trasmettendo ai visitatori un calore umano che va oltre la semplice recitazione.

“Vogliamo offrire ai nostri visitatori non solo uno spettacolo per gli occhi, ma un’esperienza che tocchi il cuore” spiegano gli organizzatori. “Come San Francesco inventò il primo presepe a Greccio per rendere vivo il mistero del Natale, così noi vogliamo far rivivere quella notte santa attraverso i gesti quotidiani, i volti e le storie delle persone comuni che accolsero il Salvatore.”

Questa XIV edizione si inserisce nel solco di una tradizione che si è consolidata negli anni, diventando un appuntamento irrinunciabile per le famiglie brindisine e non solo. Il presepe vivente della Parrocchia Cristo Salvatore è diventato un punto di riferimento nel panorama natalizio della città, attirando visitatori da tutta la regione.

L’iniziativa si collega idealmente all’Anno Santo appena concluso, riaffermando l’impegno della comunità parrocchiale a essere “segno credibile” dell’amore di Dio che, con il Natale, si manifesta nell’Emmanuele – Dio con noi. Un invito a riscoprire il significato profondo della nascita di Gesù, lontano dal consumismo e dalla frenesia delle feste moderne.

Un appuntamento imperdibile per chi cerca nel Natale non solo luci e regali, ma il calore autentico della fede, dell’arte e della comunità. Un viaggio nel tempo che, paradossalmente, ci riporta al presente, ricordandoci il vero significato di questa festa: l’amore che si fa carne, la speranza che prende vita, la gioia che nasce dall’incontro.

Date: 26-27 dicembre 2025 e 1-6 gennaio 2026

Orari: 17:00 – 20:30

Luogo: Parrocchia Cristo Salvatore, Via Severini 1, Quartiere Sant’Elia, Brindisi

Ingresso: Gratuito

Info: Tel. 0831.508010 | Facebook: @cristosalvatorebrindisi