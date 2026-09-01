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Ritorna il Raduno dei Santi Patroni di Brindisi, lo storico incontro che unisce appassionati di mezzi storici nella nostra Città

Ritorna il Raduno dei Santi Patroni di Brindisi, lo storico incontro che unisce appassionati di mezzi storici nella nostra Città !!
Ci vediamo Sabato 5 settembre alle 10:00 in Piazza Duomo, dove riceveremo la benedizione dai Santi Teodoro e Lorenzo, poi faremo una passeggiata insieme per le vie della città fino al Monumento al Marinaio dove sosteremo e ci saluteremo con un buon caffè!!
Ai partecipanti verrà consegnato un pass per poter sostare in tranquillità su Piazza Duomo e sul piazzale del Monumento al Marinaio.
Vi ricordiamo che l’evento è totalmente gratuito!! Vi aspettiamo!!

Programma:

  • 10:00 incontro in piazza Duomo, sistemazione dei mezzi con consegna dei pass per la sosta e ticket caffè
  • 11:00 benedizione dei conducenti
  • 11:30 partenza per giro nelle vie cittadine
  • 12:00 arrivo sul Piazzale superiore del Monumento al Marinaio con sistemazione dei mezzi e caffè offerto presso bar “La Capannina”
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