Ritorna il Raduno dei Santi Patroni di Brindisi, lo storico incontro che unisce appassionati di mezzi storici nella nostra Città !!

Ci vediamo Sabato 5 settembre alle 10:00 in Piazza Duomo, dove riceveremo la benedizione dai Santi Teodoro e Lorenzo, poi faremo una passeggiata insieme per le vie della città fino al Monumento al Marinaio dove sosteremo e ci saluteremo con un buon caffè!!

Ai partecipanti verrà consegnato un pass per poter sostare in tranquillità su Piazza Duomo e sul piazzale del Monumento al Marinaio.

Vi ricordiamo che l’evento è totalmente gratuito!! Vi aspettiamo!!

Programma: