Ritorna il Raduno dei Santi Patroni di Brindisi, lo storico incontro che unisce appassionati di mezzi storici nella nostra Città !!
Ci vediamo Sabato 5 settembre alle 10:00 in Piazza Duomo, dove riceveremo la benedizione dai Santi Teodoro e Lorenzo, poi faremo una passeggiata insieme per le vie della città fino al Monumento al Marinaio dove sosteremo e ci saluteremo con un buon caffè!!
Ai partecipanti verrà consegnato un pass per poter sostare in tranquillità su Piazza Duomo e sul piazzale del Monumento al Marinaio.
Vi ricordiamo che l’evento è totalmente gratuito!! Vi aspettiamo!!
Programma:
- 10:00 incontro in piazza Duomo, sistemazione dei mezzi con consegna dei pass per la sosta e ticket caffè
- 11:00 benedizione dei conducenti
- 11:30 partenza per giro nelle vie cittadine
- 12:00 arrivo sul Piazzale superiore del Monumento al Marinaio con sistemazione dei mezzi e caffè offerto presso bar “La Capannina”