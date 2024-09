Ritorna in grande stile il volley a San Pancrazio

Parte con propositi ambiziosi il progetto dell’A.S.D. Pallavolo San Pancrazio, che partecipera’ al campionato maschile di serie D. Venerdì, in piazza Umberto, ci sarà la presentazione della formazioni maschile e anche di quella femminile, durante una manifestazione a cui partecipera’ l’attore comico salentino Piero Ciakky.

Sin dal primo giorno sono stati subito chiari a tutti gli obiettivi che questa società si sarebbe posti.

Tra questi quello più importante è il lavoro sul settore giovanile. Collaborare con le scuole e essere un punto di riferimento prima provinciale e poi regionale per la pallavolo pugliese.

Dopo la promozione dalla Prima Divisione alla serie D maschile, avvenuta lo scorso anno, il consiglio direttivo e tutti i dirigenti sono intenzionati a non sfigurare nel campionato regionale che si prospetta di alto livello.

A questa aspirazione si è immediatamente aggiunta anche quella della squadra femminile. La giovane società presieduta da Floriano Tafuro, ha voluto due allenatori di spessore, Mimmo Alfeo, che si occuperà del settore giovanile e della squadra femminile, e Rudy Alemanno, nuovo volto nel panorama sanpancraziese, che gestirà la serie D maschile. Purezza e correttezza sono i valori che la Pallavolo San Pancrazio vuole sostenere e trasmettere ogni giorno in palestra e al palazzetto.