Ritorna “Job on Tourism”, i Recruding Day del settore turistico

Work in progress per la terza edizione dell’evento organizzato da ARPAL Puglia dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro Brindisi, 13 Marzo 202 6 – Ritorna l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico del brindisino, con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9:00 alle 14:00 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commneda 1 a Brindisi e giovedì 19 marzo dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà la terza edizione di “Job On Tour…ism”. I due appuntamenti ved ono la partecipazione delle più importanti aziende e sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, Consorzio degli Albergatori di Carovigno nonchè ITS Turismo, Istituto Alberghiero Pertini, Liceo Ettore Palumbo e Rete – Hub Brindisi. JOT 2026 rientra nella misura della Regione Puglia “Mare a Sinistra” e gode del patrocinio del Comune di Brindisi e del Comune di Mesagne . Dopo il grande successo dello scorso anno, attestato dal numero di aziende partecipanti e utenti colloquiati, l’evento si preannuncia come punto di riferimento per l’intero settore a livello provinciale. Moltiplicare, specie nei settori in cui spesso rimangono delle posizioni lavorative non coperte, le occasioni per i giovani e i meno giovani per lavorare in un settore che è una delle principali vocazioni economiche del nostro territorio e r afforzare una rete stabile pubblico/privat o nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda/offerta e quindi la crescita del settore nel territorio brindisino: questi gli obiettivi principali di Job On Tourism. Durante le due giornate i candidati avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle varie aziende presenti che saranno affiancati per l’occasione dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia. I Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi saranno inoltre presenti con il proprio sportello di accoglienza e di orientamento al lavoro. Per partecipare al job day è consigliato che tutti gli interessati inseriscano la propria candidatura direttamente sul portale “Lavoro per te” della Regione Puglia, caricando il proprio curriculum vitae all’indirizzo: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca , e si presentino il AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI Ufficio Comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi Mail : comunicazione. brindisi @arpal.regione.puglia.it Tel: 3 45.2259964​giorno dell’evento con più copie del prorio cv stampato da lasciare ai referenti delle aziende. Per maggiori informazioni scrivere a ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it o telefonare allo 0831. 1568068 AGENZIA REGIONALE POLITI