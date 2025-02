Ritorna “Job on Tourism”, il recruting day del settore turistico

Work in progress per la seconda edizione dell’evento organizzato da ARPAL Puglia dedicato all’incontro domanda/offerta di lavoro

Brindisi, 20 febbraio 2025 – Giovedì 27 marzo dalle 9:00 alle 15:00 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commneda 1 si svolgerà la seconda edizione di “Job On Tour…ism”, il recruiting day ideato da ARPAL Puglia – ambito territoriale di Brindisi dedicato al settore Ho.Re.Ca., con particolare riferimento ai settori del Food and Beverage, del Front Office, dell’Animazione turistica e dell’Housekeeping.

L’evento vede la partecipazione delle più importanti sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, CNA, Confartigianato, Consorzio degli Albergatori di Carovigno nonchè ITS Turismo, Istituto Alberghiero Pertini, Liceo Ettore Palumbo.

Dopo il grande successo dello scorso anno, attestato dal numero di aziende partecipanti e utenti colloquiati, nonché dalle reali assunzioni che ne sono seguite, l’evento si preannuncia come punto di riferimento per l’intero settore a livello provinciale.

“Moltiplicare, specie nei settori in cui spesso rimangono delle posizioni lavorative non coperte, le occasioni per i giovani e i meno giovani – afferma Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia – per lavorare in un settore che è una delle principali vocazioni economiche del nostro territorio, quello del turismo, per consentire alle imprese di coprire tutte le posizioni, di filtrarle attraverso il sistema dei centri per l’impiego, che si prendono cura di valutare che si tratti di lavoro “buono”, e di far si che non ci sia occasione lavorativa che non sia a conoscenza di tutti coloro che vogliono lavorare, magari non nel lavoro della propria vita ma comunque in un’esperienza di lavoro che aiuta a non star fermi, a non essere inerti ma anche a specializzarsi ed orientarsi verso il lavoro che si desidera”

“Riteniamo di fondamentale importanza il ruolo svolto dai CPI nel processo di incrocio domanda/offerta – afferma Marta Basile, dirigente dell’unità operativa coordinamento servizi per l’impiego dell’ambito Brindisi-Taranto. Se cresce la platea di aziende attive sul territorio, anche grazie al supporto operativo assicurato dai nostri operatori, di pari passo aumentano le possibilità di inserimento lavorativo per i nostri utenti, motivo per cui crediamo davvero tanto in progetti come Job on Tourism. Rafforzare una rete stabile pubblico/privato nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda/offerta e quindi la crescita del settore nel territorio brindisino: questo l’obiettivo”.