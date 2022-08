RITROVATO MORTO IN FONDO AD UN POZZO IL PENSIONATO DI TORRE S. SUSANNA

Purtroppo è accaduto quello che si temeva. Il corpo di Vincenzo Di Noi, il pensionato 79enne di Torre Santa Susanna scomparso da più di due giorni, è stato rinvenuto in fondo ad un pozzo, in contrada Grandizia, in agro di Torre. Ancora non è chiaro se si è trattato di un gesto volontario o se la vittima è caduta a causa del pozzo non segnalato o non in sicurezza. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri i quali hanno allertato il magistrato di turno. Alle ricerche avevano partecipato anche uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile.