Riunione in Prefettura della Cabina di coordinamento per l’attuazione dei Fondi PNRR

Questa mattina si è riunita in Prefettura la Cabina di coordinamento per l’attuazione dei Fondi P.N.R.R., convocata al fine di illustrare le Linee guida sulle “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, adottate dalla Struttura di missione P.N.R.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

All’incontro presieduto dal Viceprefetto Vicario hanno partecipato i Rappresentanti della Ragioneria Territoriale dello Stato, della Regione Puglia e dei comuni di Brindisi, Mesagne, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Carovigno, Fasano.

Sono state illustrate, in particolare, le principali funzioni della Cabina di coordinamento, che si concretizzano nella:

Definizione di un Piano di azione per aumentare l’efficienza e l’efficacia dei processi di gestione e attuazione delle progettualità del P.N.R.R. nel territorio di competenza;

Monitoraggio su base territoriale degli interventi del P.N.R.R.;

Promozione delle sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio;

Miglioramento dell’attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo la circolazione delle migliori prassi.

Obiettivo principale è la redazione del piano di azione calibrato su ciascuna Misura e che contiene le iniziative – sul piano amministrativo – necessarie alla piena realizzazione delle misure P.N.R.R. assicurando, per le criticità riscontrate, la definizione delle possibili soluzioni.

Durante la riunione è stato, inoltre, esaminato lo stato di avanzamento degli interventi rientranti nella Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. L’investimento 2.1 è finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale.

Nello specifico si tratta di n. 28 interventi riconducibili alla titolarità del Ministero dell’Interno.

La Cabina di Coordinamento ha proceduto ad una ricognizione delle criticità riscontrate dai soggetti attuatori nella gestione delle opere e dei fondi del PNRR, che ha messo in luce, in generale un andamento efficace dello stato di attuazione delle progettualità che vanno ultimate entro il 31 marzo 2026.

La Cabina di coordinamento tornerà a riunirsi con cadenza mensile per assicurare a pieno le proprie funzionalità con il preciso obiettivo di garantire il pieno sostegno agli Enti locali al fine di consentire il pieno raggiungimento dei target previsti nei termini inderogabili stabiliti dalla legge, realizzando, così, la completa attuazione delle misure che il PNRR si è posto per il rinnovamento del Paese.