“Road to Battiti” – Stesso spettacolo, ma a Brindisi costa 30.000 euro e ad Ostuni 12.000…

Il periodo non è dei migliori per le casse del Comune di Brindisi. Bisogna ripianare una situazione che nasce nella notte dei tempi e non è certamente addebitabile ad una sola amministrazione. Primi importanti passi verrso un risanamento sono stati compiuti, ma ci sarà da soffrire ancora per molto tempo. Ciò nonostante, siamo sempre stati dell’avviso che non si può smettere di vivere in attesa di avere soldi in cassa e quindi bisogna tentare di far bastare le risorse che si rendono disponibili. Lo stesso discorso vale per la promozione del territorio e per l’organizzazione di eventi.

Ma c’è modo e modo per non far mancare momenti di svago ai brindisini. Stasera, infatti, con inizio alle ore 18, ai piedi della Scalinata delle Colonne romane ci sarà lo spettacolo “Road to Battiti Puglia”. In pratica, come è noto, è cosa ben diversa rispetto allo spettacolo completo estivo di Battiti che prevede l’esibizione di decine di artisti e che a Brindisi ha fatto tappa in almeno un paio di occasioni. La formula “Road”, invece, non è altro che una tappa di avvicinamento, con un po’ di animazione da parte dei dj di Radionorba e poi l’esibizione della cantante Emma che canterà due canzoni. Avete letto bene: due canzoni!

Il tutto, è confermato dal comunicato stampa ufficiale dell’evento in cui si afferma quanto segue: “Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Emma, che sarà intervistata sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, Emma eseguirà due canzoni per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due canzoni che saranno registrate”.

Ebbene, per le due canzoni di Emma e per un po’ di musica proposta dai dj l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha stanziato (vedi delibera di Giunta n. 103/24) la somma di 30.500 euro!

Nella vicina Ostuni, invece, domani si replica il “Road to Battiti”, anche se invece di Emma si esibirà Alessandra Amoroso. Format identico e valore delle artiste pressocché identico. Cosa cambia? Il fatto che ad Ostuni l’Amministrazione Comunale (con delibera di Giunta n. 121/24) verserà agli organizzatori (per la stessa visibilità di Brindisi) 12.000 euro, cioè poco più di un terzo di quanto paga Brindisi!

Ci siamo persi qualcosa? Ovviamente siamo pronti a pubblicare tutti i chiarimenti che ci giungeranno dai diretti interessati…