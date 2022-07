ROBOT DA VINCI ANCHE NEGLI OSPEDALI DI TARANTO E BRINDISI, PAGLIARO: “CON VIA LIBERA DEL CONSIGLIO A MIA MOZIONE, SI COLMA GAP OPERATIVO”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS:

“Anche gli ospedali della provincia di Brindisi e Taranto, al momento ancora sprovvisti, saranno dotati del robot Da Vinci che consente la chirurgia mini invasiva del torace. È quanto prevede la mia mozione, approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale.

Dall’assessore Palese abbiamo appreso che quest’obiettivo coincide con i piani della sanità pubblica regionale di investire su nuove tecnologie e robotica. Ne siamo contenti, ma chiediamo di accorciare i tempi per colmare questo gap operativo in tutto il Salento, visto che al momento solo l’ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato dotato di questa strumentazione all’avanguardia, che permette al chirurgo di operare in laparoscopia attraverso quattro bracci robotici e due lenti con visione tridimensionale. I benefici per il paziente sono enormi, perché grazie a questo intervento mininvasivo si riducono sensibilmente i tempi di degenza. Senza parlare dei benefici in termini di spesa sanitaria. Chiediamo dunque al Governo regionale di investire per la medicina di precisione parte dei 300 milioni del Pnrr destinati alla Puglia, per migliorare la qualità degli interventi chirurgici in tutti gli ospedali del Salento”.