“Rock Legends”, terzo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il terzo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock 2026″:”Rock Legends”, a cura della MAB, Music Academy Brindisi, Accademia di Formazione e Perfezionamento Musicale. Una scaletta con brani che hanno fatto la storia del rock. Dai Beatles ai Rolling Stones, Jimi Hendrix, Cream, Doors, Pink Floyd, Eagles, Police, Prince, David Bowie, Queen. Brani importanti, accolti con tanti applausi dal numeroso pubblico presente. Al termine della serata sono stati eseguiti due pezzi italiani: “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti e “Albachiara” di Vasco Rossi. I ragazzi, con i loro maestri, hanno coinvolto il pubblico ed è stata evidente la grande passione per la musica. Prima dell’inizio, è intervenuto Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che ha evidenziato il successo che anche questa seconda edizione della Rassegna sta ottenendo. Un progetto, quello di portare il rock nel Teatro, culla della cultura, che riesce ad avvicinare anche i giovani e coinvolgerli. Un progetto che dà “voce” ai futuri musicisti, dandogli la possibilità di esibirsi in un luogo prestigioso. Bravi tutti e, in particolare, un mega applauso a Raffaele Passiante, insegnante di canto della MAB, che, con la sua voce, è riuscito a creare una un’atmosfera veramente particolare. Anna Consal