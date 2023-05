ROGOLI (PD): IL NOSTRO E’ IL PRIMO PARTITO A BRINDISI, OSTUNI E FRANCAVILLA

Ecco la nota del segretario provinciale del PD Francesco Rogoli:

Il PD è il primo partito a Brindisi, a Ostuni e a Francavilla Fontana. Un dato, questo, registrato in tre dei quatto comuni dove eravamo presenti con il nostro simbolo, che ci rende orgogliosi e ci carica di grandi responsabilità nella nuova fase che si apre dopo le amministrative. Un sentito ringraziamento va rivolto a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi a servizio delle loro comunità e lo hanno fatto attraverso il Partito Democratico, un patrimonio di donne e di uomini, di intelligenze, di conoscenze e di relazioni che da oggi è a disposizione delle città che il PD è chiamato ad amministrare.

Le vittorie del centrosinistra a Ostuni e Francavilla Fontana già al primo turno, cosi come a San Pietro Vernotico e Sandonaci dove si votava con il turno unico, ci consentono di esprimere una prima valutazione positiva in attesa del ballottaggio nel Capoluogo, all’esito del quale rinviamo una analisi compiuta di questo voto amministrativo. In sei degli otto comuni chiamati al voto, infatti, avevamo perso le elezioni nella precedente tornata elettorale, compresi i quattro comuni dove il centrosinistra, questa volta, ha già vinto.

Ovunque, d’intesa con la segreteria regionale, abbiamo lavorato per unire la coalizione democratica e progressista, e dove il PD è riuscito a tenere insieme tutto il centrosinistra, sono arrivate vittorie inequivocabili suffragate da un ampio consenso.

Siamo consapevoli, altresì, dell’impegno che sarà necessario nelle realtà dove abbiamo registrato le maggiori difficoltà come Carovigno, Torre Santa Susanna e Oria, dove, tuttavia, questo voto ha già posto le premesse per ripartire, considerata la qualità e la generosità delle donne e degli uomini che in questi contesti hanno dato un contributo prezioso pur consci delle difficoltà con le quali bisognava confrontarsi.

Adesso a lavoro, per unire e allargare il consenso intorno al centrosinistra e per vincere i ballottaggi, a cominciare da Brindisi dove possiamo eleggere Roberto Fusco Sindaco e confermare alla guida della città una alleanza democratica e progressista.