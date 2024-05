Roma – Muore trentenne di Francavilla Fontana per un incidente stradale

Marco Filomeno, un giovane barman di Francavilla Fontana, è morto a Roma in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo di una moto. Marco aveva trent’anni e lavorava da anni a Roma dove si era trasferito stabilmente. Stava attraversando la via del mare, nella Capitale, e l’impatto ha riguardato una Fiat Tipo ondotta da un 49enne. L’intervento del personale del 118 purtroppo non è servito a salvargli la vita.

Era un noto bartender nei locali romani e del litorale, con esperienze in prestigiosi locali. Inoltre, aveva lavorato per l’Albergo del Senato al Pantheon e come addetto alla sicurezza per Aeroporti di Roma. Oltre alla sua carriera nel settore della ristorazione, amava le due ruote, viaggiare e giocare a calcio con glia amici.