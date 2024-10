Romano Artigiani del Gusto nella guida “100 ristoranti & co. innovativi” curata da Forbes e il Forchettiere

Nuovo prestigioso riconoscimento per la pizzeria Romano Artigiani del Gusto del quartiere Sant’Elia, che è stata inserita dal mensile Forbes nella prima edizione della guida “100 Ristoranti & co. Innovativi”, che prende in considerazioni quattro categorie: la ristorazione degli hotel, i ristoranti etnici, le pizzerie e il mondo dei cocktail. Soltanto 20 le pizzerie segnalate dalla pubblicazione, realizzata in collaborazione con la testata specializzata “Il Forchettiere”, e tra queste appunto il locale dei fratelli Christian, Sonia e Marco, che sono affiancati dal figlio e dalla compagna di Christian Romano, Stefano e Andrea.

Le innovazioni che vengono messe in risalto dai curatori della pubblicazione sono due: la scelta di Christian Romano di inserire stabilmente in menù una selezione di pizze regionali, che permettono di gustare i sapori del territorio italiano (dalla porchetta di Ariccia alla nduja calabrese, dalla provola di Agerola alla confettura di bucce d’arancia siciliana); e poi è piaciuta tanto la scelta di puntare sui cocktail come alternativa ai vini e alla birre, con suggerimenti sugli abbinamenti più adatti con ogni pizza.

«Ciò che a conti fatti accomuna realtà altrimenti profondamente diverse per storia, fascia di prezzo e posizione geografica – spiega il direttore del Forchettiere, Marco Gemelli – è un fattore: la capacità di leggere il passato per adeguarlo al presente, o di attingere al patrimonio di saperi e sapori di un territorio per reinterpretarlo, o ancora l’attitudine alla creatività ai fornelli che va a braccetto con la contemporaneità».

«Essere stati inseriti tra i 100 ristoranti selezionati e tra le 20 pizzerie più innovative da una testata come prestigiosa come Forbes è per noi motivo di grande orgoglio e ci stimola a fare ancora meglio e continuare sempre più nel percorso di crescita della qualità della nostra cucina e del nostro servizio», dice Christian Romano, che proprio in questi giorni sta lavorando al programma di eventi, iniziative e degustazioni che si svolgeranno nei mesi invernali del locale di piazza Raffaello.