

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, adolescenti, scuole, centri del territorio e istituzioni si incontrano nell’area verde di Spazio DesTEENazione

Mercoledì 25 novembre, dalle 8.30 alle 10.30, Spazio DesTEENazione Brindisi accoglie l’iniziativa “Rompiamo il silenzio, costruiamo il rispetto” e inaugura una panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin, a tutte le giovani donne uccise per mano di chi diceva di amarle e a coloro a cui non è stato permesso di vivere liberamente la propria vita. “Rompiamo il silenzio, costruiamo il rispetto” è il messaggio dell’iniziativa, pensata per portare il tema della violenza di genere all’attenzione delle ragazze e dei ragazzi non solo all’interno dello Spazio ma anche nel quartiere e nella città.

Spazio DesTEENazione si attiva, quotidianamente, come punto di riferimento in cui parlare con i giovani del tema della violenza di genere, a partire dall’adolescenza. Una forma di violenza che può riguardare anche giovanissime e che, proprio per questo va riconosciuta e contrastata fin dalle prime relazioni. L’installazione della panchina rappresenta un punto importante di un percorso di consapevolezza rivolto ai giovani che vivono lo Spazio. Nel corso dell’anno, durante laboratori e incontri con esperti, si è parlato di come riconoscere una relazione sana, di cosa sono il consenso e la libertà dell’altra persona, di quando e come chiedere aiuto.

La panchina rossa sarà presente nell’area verde di Spazio DesTEENazione, accanto all’ulivo dedicato a Melissa Bassi, come segno della presenza di un presidio permanente per le ragazze e le giovani donne, un luogo della città in cui si può sempre trovare ascolto, accoglienza e supporto.

Partecipano gli assessori comunali alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Vantaggiato, ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, l’avvocatessa Ernestina Sicilia, Consigliere comunale e Presidente della Commissione pari opportunità, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Tecnico “Carnaro Marconi Flacco Belluzzi” e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Giorgi”. Intervengono: il Centro Crisalide, il Centro Ricomincio da me e CRIS.A.M – Centro per uomini autori di violenza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Ambito Sociale BR1 ed è cofinanziata dall’Unione europea nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR).