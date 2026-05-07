RON: L’Evento Esclusivo “Al Centro Esatto della Musica” a San Pancrazio Salentino

Appuntamento il 9 maggio 2026 in piazza Umberto I, ore 21.30, ingresso gratuito

Esistono luoghi dell’anima dove la melodia si fa respiro e la parola diventa memoria collettiva. Il 9 maggio 2026, Piazza Umberto I a San Pancrazio Salentino si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per ospitare l’unica, vera essenza di un artista senza tempo: RON.

Realizzato dalla New Music Promotion, il concerto “Al Centro esatto della Musica” non è una semplice esibizione, ma un’esperienza immersiva che trasporta la ricercatezza del teatro nell’abbraccio della piazza. Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti, un richiamo poetico a quella dimensione sacra dove l’artista si mette a nudo, celebrando uno stato di grazia artistica che raramente si incontra con tale intensità.

“Oggi – afferma RON – mi metto in gioco con una consapevolezza nuova, spinto dalla stessa gioia che provavo da ragazzino ai miei esordi. Vivo per questi istanti, per la connessione pura con chi mi ascolta.”

Il cuore della serata batterà al ritmo di oltre venti brani: un’antologia vivente che intreccia i capolavori storici alle gemme dell’ultimo lavoro, “Sono un figlio”. Un momento di rara bellezza sarà dedicato all’omaggio a Luigi Tenco con “Lontano Lontano”, la stessa interpretazione che ha consacrato RON con il Premio alla Carriera all’ultimo Premio Tenco, sigillo definitivo su un percorso artistico ineguagliabile.

L’artista sarà affiancato da un ensemble di straordinario talento, capace di ricamare atmosfere sonore di assoluto prestigio:

Giuseppe Tassoni alla profondità del piano e delle tastiere;

alla profondità del piano e delle tastiere; Roberto Di Virgilio all’eleganza delle chitarre;

all’eleganza delle chitarre; Pierpaolo Giandomenico al basso

al basso Stefania Tasca, presenza magnetica tra voce, percussioni e chitarra acustica.

Sotto il cielo di maggio, con il primo tepore estivo che invita alla condivisione, San Pancrazio Salentino si prepara a vivere una notte di grazia. Un incontro ad ingresso libero con la storia della musica d’autore, dedicato a chi cerca l’emozione autentica, laddove la musica trova, finalmente, il suo centro esatto.