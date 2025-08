Rondò Veneziano a Mesagne, sabato 9 agosto il concerto dell’Orchestra Odissea Ensemble

Nell’atrio del Comune con inizio alle ore 21:00

Nell’ambito del cartellone estivo, la città di Mesagne ospiterà “Rondò Veneziano a Mesagne”, il concerto dell’Orchestra Odissea Ensemble. L’appuntamento è per sabato 9 agosto alle ore 21:00 presso il Chiostro del Comune di Mesagne in via Roma 2.

L’Odissea Ensemble è una mini-orchestra composta da musicisti professionisti con una lunga esperienza concertistica in Italia e all’estero. I componenti vantano collaborazioni con celebri direttori d’orchestra del calibro di Riccardo Muti, Claudio Abbado e Zubin Mehta, e si sono esibiti in teatri prestigiosi, distinguendosi per il ruolo di prime parti in importanti orchestre. Il loro percorso formativo include master di perfezionamento in istituzioni musicali d’eccellenza come l’Accademia di Fiesole, Lanciano, il Conservatorio Berlioz di Parigi e il Konzerthaus di Berlino. Il repertorio proposto, curato e arrangiato dal Maestro Giovanni Cusenza, comprende brani celebri scelti per il loro alto impatto emotivo. Gli arrangiamenti valorizzano ogni singolo musicista, dando vita a un suono ricco e armonioso che evoca quello di una grande orchestra. L’abilità interpretativa dell’ensemble e l’intesa tra i musicisti rendono ogni concerto un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

“Rondò Veneziano a Mesagne” sarà un’occasione per godere di musica di altissima qualità e dell’atmosfera magica che questo genere musicale sa creare. L’ingresso è libero.