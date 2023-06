ROSA MARINA – DONNA SOCCORSA DAI CARABINIERI. RISCHIAVA DI ANNEGARE

Ostuni. Donna soccorsa in auto bloccata nel sottopasso allagato dalla pioggia intensa.

Nel pomeriggio del 15 giugno scorso, in località Rosa Marina di Ostuni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno soccorso una donna di 48 anni bloccata nella propria auto rimasta ferma in un sottopasso completamente allagato a causa dell’intensa pioggia. Immersa col veicolo per circa 60 cm nella parte anteriore, la donna ha trovato rifugio sul sedile posteriore da dove è stata estratta e trasportata in spalla da un militare. Visibilmente provata, ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 e successivamente presso l’Ospedale di Ostuni per accertamenti. L’intervento è stato eseguito insieme al personale del locale Commissariato della Polizia di Stato.