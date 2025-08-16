Rosa Marina intitola un largo a Roberto Carparelli, farmacista e figura di riferimento della comunità

Domenica 17 agosto, alle ore 18:00, nel Consorzio di Rosa Marina, il largo antistante il Caffè Valentino e la Farmacia Matarrese sarà ufficialmente intitolato “Largo Roberto Carparelli – farmacista” in memoria del dottor Roberto Carparelli, scomparso all’età di 66 anni lo scorso 3 luglio.

Roberto Carparelli, farmacista, imprenditore e politico, per tutta la vita è stato un punto di riferimento, una presenza costante, un volto amico per chiunque avesse bisogno di un consiglio, di una parola rassicurante o semplicemente di un saluto cordiale. La sua storia è radicata nella tradizione familiare: la farmacia, ereditata dalla madre, è cresciuta sotto la sua guida fino a diventare un piccolo gruppo di eccellenza con due sedi nella Città Bianca, una a Casalini e una proprio a Rosa Marina, unica farmacia del villaggio marino.

La cerimonia di scopertura della targa sarà un momento di raccoglimento, ma anche di gratitudine. Saranno presenti il figlio, dott. Vittorio Carparelli, il presidente del Consorzio, avv. Ninni Cea, e i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Rosa Marina.

Chi ha conosciuto Roberto ricorderà il suo impegno costante, la professionalità, il senso civico e la dedizione verso la sua terra e la sua gente. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo nome continuerà a vivere nei luoghi e nei ricordi di chi lo ha apprezzato e stimato.

L’invito è aperto a tutti per ritrovarsi insieme e condividere un momento di memoria e di affetto.