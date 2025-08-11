“Rose di me” il concerto di Paola Petrosillo per “Verdi in Città”



Nell’ambito della Rassegna teatrale e musicale “Verdi in Città”, in piazza Duomo, Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico “Ribezzo”, si è tenuto “”Rose di me”, il live in trio della cantautrice brindisina Paola Petrosillo, affiancata da Valerio Daniele alla chitarra e Marco Bardoscia al contrabasso. “Rose di me” è il titolo del primo disco da solista di Paola, nove canzoni nate dal “giardino degli ultimi dieci anni”. Paola, cantautrice e chitarrista, con la passione del canto sin da bambina, è impegnata da anni in un costante lavoro di ricerca etnomusicologica. Due ospiti musicali, a sorpresa, hanno arricchito la serata: Vincenzo Maggiore e Giancarlo Pagliara. Al termine del concerto, il pubblico ha partecipato a una degustazione di vini a cura delle cantine “Otri del Salento” e “Vignuolo”. Con il concerto di Paola Petrosillo si è conclusa la Rassegna “Verdi in Città”, giunta alla terza edizione, ideata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune, la collaborazione di Puglia Culture e del Polo Biblio-Museale di Brindisi. Anna Consales