ROSSI E LA SUA LISTA – NESSUNA INDICAZIONE DI VOTO PER IL BALLOTTAGGIO

RICCARDO ROSSI e i candidati della lista “Brindisi Bene Comune + Alleanza Verdi e Sinistra”

chiariscono la propria posizione in vista del ballottaggio del 28 -29 maggio.

Coerentemente con il nostro agire trasparente e responsabile nell’interesse della città e dei

cittadini, ci teniamo a rendere noto che, scaduti nella giornata odierna i termini di legge per

eventuali apparentamenti, da parte del candidato sindaco Fusco e degli esponenti dei partiti

del centrosinistra e delle liste civiche che lo hanno sostenuto NON ci sono state interlocuzioni

ufficiali per cercare con la stessa trasparenza e responsabilità le condizioni politiche e

programmatiche comuni per un apparentamento. Si è preferito rimanere fermi sulle posizioni

di principio meramente partitiche a danno dell’interesse comune, smentendo di fatto le loro

stesse dichiarazioni volte a puntare al ballottaggio con la riunificazione con la lista Brindisi

Bene Comune + Alleanza Verdi e Sinistra, sulla scia dei risultati degli scorsi cinque anni

nell’interesse della città e delle brindisine e dei brindisini, e tentare di strappare la città alla

coalizione di destra. Del resto, l’offerta di un assessorato e della Presidenza del Consiglio nulla

ha a che fare non solo con la costruzione di un progetto comune di sviluppo per la città, ma

anche con l’etica politica seria e responsabile.

Pertanto, coerentemente a questo scomposto silenzio politico e soprattutto nel rispetto del

nostro elettorato, non esprimiamo indicazioni di voto per il ballottaggio di domenica 28 e

lunedì 29 maggio. Rinnoviamo i nostri ringraziamenti alle tante brindisine e ai tanti brindisini

che hanno riposto fiducia e speranza di buongoverno cittadino in noi. Siederemo

dignitosamente in consiglio comunale e continueremo come sempre ad impegnarci per

provare a mantenere trasparenza e legalità nell’azione amministrativa comunale

nell’interesse della Città.

Brindisi Bene Comune

Europa Verde

Sinistra Italiana