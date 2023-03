ROSSI: INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE CONTRO CENTRODESTRA, PD E 5 STELLE

Rossi. Iniziata la campagna elettorale contro centro destra, Pd e 5 Stelle

Iniziata oggi la campagna elettorale del sindaco uscente Riccardo Rossi. Presso Palazzo Nervegna c’e’ stata la prima assemblea pubblico di Brindisi Bene Comune, Europa Verde e Sinistra Italiana, i partiti che supportano il primo cittadino, dopo la scissione con il. Partito democratico. Tantissimi amici del primo cittadino, tantissimi tesserati e simpatizzanti dei tre movimenti, tanti semplici cittadini. Rossi ha ribadito che l’amministrazione uscente ha ridato dignit√† al territorio e che solo scelte fatte non a Brindisi hanno portato alla divisione della coalizione con il Partito Democratico. “Affronteremo tutte le incongruenze di questa decisione non nostra – ha detto Rossi – in campagna elettorale e se mi chiedete chi saranno i nostri avversari io dico che il nostro avversario e il malaffare”.