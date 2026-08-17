Rossi nuovo DG Asl Brindisi, gli auguri della consigliera regionale Lettori: “Una figura di esperienza che saprà valorizzare la sanità del territorio”

Stefano Rossi nuovo Direttore Generale Asl Brindisi, gli auguri della consigliera regionale Isabella Lettori: “Una figura di esperienza che saprà valorizzare la sanità del territorio”.

“La Giunta regionale ha designato l’Avvocato Stefano Rossi alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. Una nomina che punta su una figura di comprovata esperienza dirigenziale all’interno del sistema sanitario pugliese, chiamata a guidare una fase decisiva per la sanità del nostro territorio”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori.

“La scelta effettuata dalla Giunta e dal Presidente Antonio Decaro – prosegue – si concentra sulle reali priorità del territorio: dare risposte efficaci alle criticità aperte e valorizzare appieno le grandi potenzialità della sanità brindisina. Tra gli obiettivi centrali figurano l’abbattimento delle liste d’attesa, il rafforzamento dell’assistenza territoriale con i fondi del PNRR e il pieno sostegno ai professionisti della salute che operano quotidianamente nei presidi ospedalieri e nei servizi locali”.

Infine, conclude, “rivolgo un ringraziamento al Direttore Generale uscente, Maurizio De Nuccio, per l’impegno profuso durante il suo mandato. All’Avvocato Stefano Rossi vanno i migliori auguri di buon lavoro per l’importante compito affidatogli, con la certezza che saprà mettere a frutto le competenze presenti sul territorio per offrire ai cittadini della provincia di Brindisi servizi sempre più efficienti e di qualità”.