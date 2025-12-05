Rotary Brindisi Valesio: Al via il Service “Donare Sangue è Donare Vita” Sensibilizzazione e Impegno: Gli Studenti ‘Talent Scout’ per la Donazione

È ufficialmente partito il service del Rotary Club Brindisi di Valesio per il mese di dicembre, intitolato “Donare sangue è donare vita“. L’iniziativa coinvolge attivamente le nuove generazioni, incoraggiando gli studenti a diventare “talent scout” di donatori di sangue all’interno delle loro comunità.

Il progetto è frutto di una collaborazione strutturata con l’Istituto Comprensivo “Bozzano Centro”, il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino, e gode del patrocinio dell’ASL di Brindisi.

L’obiettivo primario è duplice: sensibilizzare i giovani sulla cultura della donazione di sangue e sottolineare il valore sociale insostituibile che questa pratica riveste per la salute collettiva.

Per stimolare un coinvolgimento concreto, il Rotary Club di Brindisi Valesio ha lanciato una campagna che invita i ragazzi a cercare attivamente nuovi donatori. L’impegno culminerà il 18 dicembre, giornata in cui un’autoemoteca sarà presente nel cortile della scuola per la raccolta dei prelievi, trasformando la consapevolezza in azione tangibile.

L’avvio del progetto si è tenuto mercoledì 3 dicembre con un incontro formativo che ha visto la partecipazione degli oltre cento alunni delle classi terze. Presenti la Dott.ssa Miccoli e la Dott.ssa Mangia, responsabili del Centro Trasfusionale, il Dott. Paolo Panunzio (Rotariano ed ex-primario del Pronto Soccorso del Perrino), e Laura De Siati, Presidente del Club.

Durante l’incontro, i medici hanno condotto un dibattito costruttivo e partecipato, approfondendo tutti gli aspetti scientifici e pratici legati alla donazione e alla trasfusione: dai requisiti per l’idoneità, ai trattamenti del sangue, fino alle diverse tipologie di pazienti che necessitano di emoderivati, inclusi coloro affetti da patologie croniche (come anemia e talassemia) e le urgenze gestite dal pronto soccorso.

“La donazione di sangue è un gesto di responsabilità sociale fondamentale per la nostra comunità”– dice la presidente Laura De Siati che lancia un appello a donare. “Questo service – continua – non solo educa le future generazioni, ma le rende attori principali in un’azione di solidarietà vitale. Ringraziamo i nostri partner istituzionali per aver compreso l’importanza di investire nella cultura della donazione. Estendiamo un appello a tutti i cittadini idonei: unitevi a questa causa. Il vostro contributo ha un impatto enorme sulla vita di chi ne ha bisogno. Vi invitiamo a recarvi presso a partecipare all’iniziativa di raccolta in programma il 18 dicembre a scuola e, se impossibilitati, di recarvi presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Perrino per garantire che le scorte siano sempre adeguate.”