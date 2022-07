ROTARY BRINDISI VALESIO – LIVIA ANTONUCCI E’ LA NUOVA PRESIDENTE

Cambio del martelletto venerdì 1 luglio nel Club Rotary Brindisi Valesio.

Lascia la guida del Club l’ing. Teo Muscogiuri per passare il testimone alla Presidente neo eletta Dott.ssa Livia Antonucci.

‘Tante le iniziative previste nel mio programma’ – riferisce Antonucci- ‘lavoreremo per offrire service importanti alla città: raccoglieremo fondi da dedicare alle persone meno fortunate, nello specifico a coloro i quali presentano disturbi dello spettro autistico e ai piccoli pazienti affetti da gravi malattie genetiche’. Aggiunge poi la Antonucci- ‘saremo aperti al confronto culturale con la presentazione di libri di grandi autori e giornalisti. Ci organizzeremo per offrire una ulteriore panchina letteraria in continuità con l’impegno profuso dal Club qualche anno fa che ha visto protagonisti di tale iniziativa gli studenti del Liceo artistico di Brindisi. Ci attiveremo ancora per realizzare le tantissime idee e i progetti pervenuti dai tanti soci e amici del Club. Per questo anno ‘rotariano’, il nostro motto è ROTARY RE-START, volendo interpretare il desiderio comune di ripartenza dopo due anni di pandemia’.

Club Rotary Brindisi Valesio