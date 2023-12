ROTARY CLUB BRINDISI. “LA FESTA DEL NATALE: ORIGINI E SIMBOLOGIA”

Presso il Grande Hotel Internazionale di Brindisi si è tenuto un evento molto interessante, organizzato dal Rotary Club di Brindisi. Il prof. Antonio Mario Caputo, storico della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, ha relazionato sul tema “La Festa del Natale: Origini e Simbologia”. Capiamo che sta arrivando il Natale quando i negozi iniziano a colorarsi di rosso, oro, argento e, finalmente, si respira aria di festa. Le vetrine delle pasticcerie iniziano a riempirsi di panettoni e pandori. È Natale, soprattutto, quando nelle case prende forma il presepe e le famiglie si adoperano affinché venga realizzato qualcosa di bello che possa celebrare la nascita del Signore. Il presepe non si costruisce a caso e ogni particolare ha il suo significato e ogni pastore scelto il suo messaggio da consegnare al visitatore. Nel presepe popolare ci sono personaggi tipici di ogni tradizione regionale. In quello partenopeo, per esempio, oltre alle figure canoniche, compaiono personaggi della vita quotidiana, esponenti politici, attori e tanti altri. La relazione del prof. Caputo è stata molto esaustiva ed è stato veramente coinvolgente scoprire i simboli che si “nascondono” dietro le varie statuine. I personaggi della Sacra Famiglia sono l’elemento cardine di tutti i presepi e sono sempre presenti anche in quelli più piccoli. Al disopra della capanna viene posto l’Angelo più importante, ovvero Gabriele, il messaggero biblico per antonomasia. I re magi, il guardastelle, i pastori, gli artigiani, i suonatori, gli animali e tanti altri personaggi. Con il Natale ormai alle porte, è stato importante e coinvolgente riscoprire il vero senso della festa più importante dell’anno, un momento da vivere in famiglia con allegria e serenità. Il Natale avvicina tutti ed è atteso con trepidazione. Al termine dell’incontro, è seguito un momento conviviale per lo scambio degli auguri. Anna Consales