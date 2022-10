Rotary: convegno sulla prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito delle iniziative inserite nel programma “Ottobre rosa” per la campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno, il Rotary club Valesio Brindisi ha organizzato presso il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi un convegno su questa tematica, in particolare su come garantire la prevenzione e le cure. Sono intervenuti il dott. Alessandro Galiano e la dott. ssa Orlando. Ha moderato il dott. Francesco Serinelli. Ha introdotto i lavori la presudente Livia Antonucci.