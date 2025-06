Rotary Valesio e Asl. Convegno su Assistenza domiciliare integrata

Convegno nel pomeriggio, presso la sede ADL di

Via Napoli, organizzato dal Rotary Valesio Brindisi sul tema dell’assistenza domiciliare integrata per quei pazienti con patologie non gravi ma impossibilitati a spostarsi da un luogo all’altro. L’appuntamento fortemente voluto dal Dottore Francesco Serinelli, presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, e organizzato in collaborazione con l’ASL di Brindisi, il Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata e il raggruppamento di imprese RTI San Bernardo, rappresenta un momento di grande rilevanza nel quadro delle attività istituzionali dedicate al miglioramento della sanità territoriale. In un contesto normativo che pone la casa come primo luogo di cura, l’evento, all’insegna dell’innovazione e della condivisione, ha analizzato ii servizi offerti dall’ASL di Brindisi attraverso l’ADI, con un focus particolare sul Progetto di Sperimentazione Gestionale in corso che si consolida, sempre di più, garantendo quotidianamente assistenza a migliaia di cittadini. L’obiettivo è quello di confrontare le esperienze locali con altre realtà, per individuare una best practice ed eventuali possibili miglioramenti. Questo evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le tematiche legate all’assistenza domiciliare, un servizio sempre più centrale nel sistema sanitario, soprattutto in un’epoca in cui la casa si configura come primo luogo di cura. La giornata intende favorire il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini, promuovendo un percorso condiviso verso un sistema sanitario più efficiente, umano e vicino alle esigenze dei territori. Sono intervenuti il direttore generale Asl, Maurizio De Nuccio, Giuseppe Pace, direttore del distretto sociosanitario di Fasano, e gli addetti ai lavori dell’ADI. Dopo i saluti e l’introduzione al tema da parte del presidente Serinelli, il dibattito e’ stato moderato dal nostro direttore, Mimmo

Consales.