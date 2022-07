ROTARY “VALESIO” – VENEZIANI PRESENTA IL SUO LIBRO

Rotary Club Brindisi Valesio – Marcello Veneziani presenta il suo ultimo libro “La Cappa” a Brindisi

Venerdì 15 luglio, alle 10, presso l’IB Center in Via Rubini, il Rotary club “Brindisi Valesio” organizza una conferenza stampa per presentare l’evento culturale che vedrà come ospite il 20 luglio a Brindisi Marcello Veneziani, giornalista e filosofo. Parteciperanno Franco Lisco (assistente del governatore), Livia Antonucci (presidente Rotary club Brindisi Valesio), e in rappresentanza degli sponsor IB Center e Pasternak, la dott.ssa Cinzia Buscicchio (Pasternak SRL) e dott.ssa Daniela Sacco (IB Center) e la dott.ssa Federica Masi (responsabile della comunicazione autore)