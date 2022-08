ROTATORIA MONTENEGRO – FANIGLIULO: PRESTO RIUNIONE TRA TUTTI GLI ENTI INTERESSATI

“Questa mattina, a seguito dell’incontro di lavoro avuto ieri insieme al Presidente della Provincia, Toni Matarrelli _ dichiara la consigliera provinciale Valentina Nadia Fanigliulo – al collega consigliere provinciale Michele Lariccia inerente la situazione di reale pericolo rappresentata dalla difficoltosa accessibilità veicolare da via Provinciale per San Vito verso contrada Montenegro, al netto dei comportamenti fuori dalle regole del codice della strada, ho interessato gli uffici tecnici della Provincia e, al tempo stesso, del Comune di Brindisi. Il tratto interessato dalla possibile realizzazione della rotatoria in oggetto, finalizzata ad agevolare i residenti della contrada Montenegro ma soprattutto ad innalzare i livelli di sicurezza stradale per quella via trafficata giornalmente da mezzi pesanti così come evidenziato anche dal consigliere comunale Gianluca Quarta, interseca diverse competenze che per questo non possono dirsi di esclusiva responsabilità di un solo Ente. Perciò ho condiviso con il Presidente Toni Matarrelli e con il Sindaco Riccardo Rossi la necessità di una riunione operativa nei prossimi giorni coinvolgendo anche la società Anas competente per le aree in prossimità del tratto oggetto di attenzione, per valutare in maniera univoca l’opportuno percorso amministrativo per la realizzazione dell’opera”.