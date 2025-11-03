Rotatorie a servizio della Cittadella dello sport in Contrada Masseriola – da oggi chiusure di alcuni tratti della SP 79 e percorsi alternativi in loco.

Per lavori di adeguamento della viabilità a servizio della Cittadella dello sport in Contrada Masseriola e dovendosi realizzare due rotatorie sulla S.P.79 e sulla Via Arturo Martini, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana, dal oggi, 3 novembre 2025, al giorno 23 dicembre 2025 e comunque sino a cessata esigenza, è stata disposta la chiusura del tratto stradale per i veicoli provenienti da Tuturano dalla Strada SS. 16 e da San Pietro Vernotico dalla SS. 16 con direzione Bari quartiere Bozzano e per quello proveniente da Brindisi e Quartiere Sant’Elia con direzione San Pietro Vernotico e Quartiere La Rosa.

I percorsi alternativi sono segnalati in loco.