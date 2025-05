“Rotta verso il futuro” – A Brindisi venerdì prossimo si parla di Nautica e di Formazione

Si è svolta stamattina a Brindisi, nelle sale di Palazzo Nervegna, la conferenza stampa di presentazione del convegno “Rotta verso il futuro – opportunità di lavoro nella cantieristica navale” che si svolgerà a Brindisi, nella Sala dell’Autorità Portuale, venerdì 23 maggio, alle ore 9.30.

Erano presenti il Direttore dell’ITS Academy Mobilità, dott.ssa Luigia Tocci, e il Presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo.

Il programma del convegno prevede i saluti istituzionali e, a seguire, l’introduzione del Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, del Presidente dell’ITS Academy Mobilità Silvio Busico e della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Angela Tiziana Di Noia.

Dopo di che sono previsti gli interventi di operatori che rappresentano realtà prestigiose del comparto nautico, sia a livello locale che nazionale.

Le conclusioni saranno tratte dall’Assessore all’Istruzione – Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

Il convegno sarà moderato dal noto giornalista del comparto nautico Maurizio Bulleri.

“La cantieristica nautica rappresenta senza ombra di dubbio una concreta opportunità di sviluppo per il nostro territorio – ha affermato il Presidente Meo – e la conferma giunge dalla qualità delle proposte giunte al Ministero del Made in Italy nell’ambito della manifestazione di interesse per Brindisi legata al processo di decarbonizzazione. Nel processo di crescita di un intero comparto, la formazione assume un’importanza strategica ed è questo il motivo per cui abbiamo intensificato la collaborazione con gli istituti tecnici e nautici, i cui ragazzi saranno presenti all’incontro del 23 maggio. In quella sede avranno modo di ascoltare le testimonianze dei responsabili di alcuni tra i più importanti cantieri nautici italiani e quindi anche di comprendere le concrete opportunità occupazionali per il loro futuro”.

“La bontà del lavoro che ormai stiamo svolgendo da anni con il nostro ITS – ha affermato il Direttore Tocci – trova conferme nella premialità che ci è stata assegnata, proprio per il corso di Brindisi, per il 2024 grazie al raggiungimento della percentuale dell’80% di assunzioni tra coloro che hanno terminato positivamente il corso di studi. Ma non è tutto: la vera novità è la partenza, dal prossimo anno scolastico, della formula ‘4+2’ che sarà attiva tra l’Istituto Tecnico-Nautico ‘Carnaro’ di Brindisi ed il nostro ITS. In sostanza, dopo il diploma i ragazzi potranno accedere direttamente ai corsi professionalizzanti, tra cui il nuovo indirizzo “Tecnico superiore per la gestione logistica del cantiere navale”.