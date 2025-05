Presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi si è tenuto un interessante incontro sul tema:”Rotta verso il futuro- Opportunità di lavoro nella Cantieristica Navale”. C’è un’onda che sta crescendo. È fatta di opportunità, innovazione, competenze. È la forza della cantieristica navale, della nautica di diporto, della blue economy. Tanti e interessanti gli interventi di operatori del settore che hanno illustrato quante prospettive possono aprirsi per i giovani, per creare un futuro lavorativo interessante con opportunità collegate al mare. Molti gli studenti presenti che hanno seguito con attenzione e condivisione. È stata focalizzata l’importanza della formazione per le varie figure professionali richieste. Il mare è importante per la nostra città e può, effettivamente, diventare un’opportunità non soltanto a livello territoriale. Il mare per la nostra città è, sotto tutti i punti di vista, una risorsa irrinunciabile. I lavori sono stati coordinati dal giornalista Maurizio Bulleri. Un convegno con proposte importanti e motivanti. Creiamo insieme il futuro! Anna Consales