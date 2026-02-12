Rottamazione dei tributi regionali. Forza Italia deposita mozione

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto. “Estinzione di qualsiasi tipologia di mancato pagamento dei tributi regionali relativi al 2025 e forme di rateizzazione sostenibili: è questo l’obiettivo della mozione che abbiamo depositato in Consiglio regionale per dare un segnale di attenzione alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. La Regione ha autonomia di gestione dei tributi propri e la nostra iniziativa non è un condono, ma una modalità efficace per il recupero di crediti e il miglioramento della riscossione. Nel testo che abbiamo proposto si stabilisce il pagamento del solo capitale, escludendo quindi sanzioni e interessi, con piani di rateizzazione calibrati sulle reali capacità contributive. La definizione agevolata dei tributi regionali può favorire entrate certe e immediate per l’Ente, riducendo i contenziosi e instaurando un rapporto più sereno e collaborativo tra amministrazione e contribuenti. La Regione Puglia, oggi, registra una quota significativa di crediti tributari non riscossi o di difficile esigibilità e la riscossione coattiva comporta spesso costi elevati, tempi lunghi e contenziosi e la nostra proposta può costituire una valida soluzione. Perciò, ci auguriamo che la mozione venga inserita presto nell’agenda dei lavori del Consiglio e trovi la più ampia condivisione da parte dei colleghi per una sua celere approvazione”.