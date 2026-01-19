Rottamazione quinquies – Confcommercio Brindisi invita i Comuni ad estenderla anche ai tributi locali

La decisione del Governo di dar corso alla “Rottamazione quinquies” viene accolta con favore da Confcommercio Brindisi in quanto consente ad operatori economici e cittadini di ottenere dei risparmi tangibili nella definizione di posizioni debitorie nei confronti dello Stato. A questo punto, però, Confcommercio Brindisi intende andare oltre e quindi rivolge un appello alle Amministrazioni Comunali ad aderire, così come previsto dalle norme vigenti, ad una definizione agevolata dei propri tributi. E’ evidente che occorre agire con tempestività per consentire agli interessati di aderire e di scegliere la formula di pagamento più consona alle proprie possibilità.