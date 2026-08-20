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Rottura condotta idrica per Tuturano, Aqp sta intervenendoe l’erogazione dell’acqua sarà ripristinate alle 16 di oggi

Rottura condotta idrica adduttrice per Tuturano, Aqp sta intervenendoe l’erogazione dell’acqua sarà ripristinate alle 16 di oggi.

I responsabili di esercizio Aqp hanno informato per le vie brevi il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che, a causa della rottura di una condotta idrica adduttrice per Tuturano, si sta già intervenendo per ovviare al problema insorto e che potrebbe esserci una riduzione della pressione dell’erogazione idrica per quelle utenze che non sono dotate di serbatoio. Al sindaco che segue personalmente la questione, è stato assicurato che il ripristino della normale erogazione idrica avverrà nel pomeriggio di oggi, 20 agosto 2026, intorno alle ore 16:00

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