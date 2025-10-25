Facebook Instagram
Rottura improvvisa di una condotta idrica nel Comune di Ostuni

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale regime pressorio nelle reti.

Bari 25 ottobre 2025 A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica a servizio dell’abitato di Ostuni (BR), i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà presumibilmente per l’intero pomeriggio.

Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in alcune delle reti che alimentano l’abitato di Ostuni (BR), con una possibile riduzione di pressione nell’intero abitato. 

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio. Seguiranno aggiornamenti in merito alle tempistiche del ripristino.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

