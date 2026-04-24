“Roulette russa del pericolo” nel fine settimana

Centinaia di moto ogni sabato e domenica sulla strada per la Selva di Fasano. Residenti e villeggianti terrorizzati, l’Amministrazione chiede un intervento urgente delle forze dell’ordine

Fasano – Fermare la “roulette russa” del pericolo sui tornanti della S.S. 172 e tra le strade della Selva di Fasano!

È questo l’obiettivo della lettera ufficiale inviata dal Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, al Prefetto di Brindisi, Dott. Guido Aprea, per denunciare la grave situazione di insicurezza causata dal transito incontrollato di motociclisti durante i fine settimana.

Da tempo, l’Amministrazione Comunale riceve numerose segnalazioni da parte di residenti e villeggianti stanchi di assistere a sistematiche violazioni del Codice della Strada. Centinaia di centauri scelgono i tratti della S.S. 172 “dei Trulli” e della Strada Provinciale n. 2 come piste improvvisate per velocità elevate e sorpassi azzardati in curva, terrorizzando gli automobilisti e mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

«La Selva di Fasano è storicamente una stazione climatica, un luogo di quiete, salute e villeggiatura familiare – dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria nel documento inviato in Prefettura -. Non possiamo permettere che si trasformi in un circuito per competizioni motociclistiche improvvisate alimentate da un senso di impunità. È in gioco il rispetto delle regole elementari di convivenza che per questa Amministrazione non sono negoziabili».

Nella nota protocollata il 22 aprile 2026, il Primo Cittadino ha richiesto formalmente al Prefetto il coordinamento di un’azione congiunta e straordinaria tra le Forze dell’Ordine – Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale – per ristabilire l’ordine e la sicurezza lungo le arterie che conducono alla frazione collinare.

L’Amministrazione resta in attesa di un riscontro operativo, riponendo massima fiducia nella collaborazione tra le istituzioni dello Stato per garantire la serenità dei cittadini e dei turisti che frequentano il territorio fasanese.