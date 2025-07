RSA Ostuni. Amati: “Chi ha fatto la soffiata sull’ispezione di domani del Dipartimento di prevenzione? Situazione insostenibile tra proroghe, riduzioni e azzeramenti dei canoni. Si rispetti la legge e s’internalizzi”

Comunicato stampa del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Ho ricevuto la documentazione richiesta dal 2004 a oggi e, dalla lettura degli atti, emerge — come ho scritto al DG della ASL Brindisi — la necessità di procedere immediatamente all’internalizzazione dell’attività, essendo inibita qualsiasi ipotesi di un’ulteriore proroga tecnica e in conformità con la missiva del Dipartimento regionale della Salute dell’11 luglio 2025.

“Sul punto dell’internalizzazione ho pregato il DG di fornire urgente riscontro. Dall’analisi degli atti sono emerse, inoltre, numerose criticità sull’estensione eccessiva del periodo di proroga tecnica, concessa per circa quattro anni, dal 2021 al 30 giugno, attraverso sei diversi provvedimenti e tutti nell’attesa di espletare una gara mai bandita, oltre che numerosi dubbi di legittimità sulla riduzione e sull’azzeramento dei canoni di locazione. Sul punto, in ogni caso, ho chiesto ai dirigenti regionali (in indirizzo per conoscenza) di effettuare tutte le verifiche necessarie.

Inoltre — e qui mi sembra di vedere un film già proiettato in passato per altra vicenda più o meno analoga — in queste ore nella RSA di Ostuni sono in corso febbrili preparativi in vista dell’ispezione del Dipartimento di prevenzione, prevista per domani. Una prima domanda: com’è possibile che l’attività ispettiva sia stata preventivamente comunicata?

“Nell’attesa di una puntuale risposta, ho chiesto al Dipartimento di prevenzione di trasmettere tutti i verbali delle ispezioni effettuate dal 2016 a oggi; di controllare le cartelle cliniche degli ospiti; di verificare il rispetto dei parametri sul personale addetto; di far comprendere la legittimità della riduzione degli spazi decisa negli anni per l’attività di RSA, con relativa riduzione/azzeramento dei canoni, in relazione al numero di ospiti attualmente presenti e alla configurazione delle stanze.

“A seguito delle risposte ai quesiti rivolti, valuterò l’invio di apposita informativa alle Autorità giurisdizionali sulle modalità di gestione della RSA o su eventuali illegittimità riscontrate sui diversi procedimenti.”