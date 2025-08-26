Rsa Ostuni, Amati: “Internalizzazione alle battute finali. La Asl convoca i sindacati per giovedì. Inflessibili con chi istiga a violare la legge”

Nota del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Il procedimento d’internalizzazione della Rsa di Ostuni, che si concluderà il prossimo 30 settembre, è alle battute finali: il direttore generale della Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio ha infatti convocato i sindacati per giovedì prossimo, 28 agosto, per ottenere l’obbligatorio parere consultivo.

Ricordo che la decisione d’internalizzare è stata assunta dalla Asl di Brindisi con le delibere del 5 e del 13 agosto 2025 e in conformità con le note dell’Assessorato regionale alla salute dell’11 luglio e dell’8 agosto 2025.

Si tratta di un procedimento non soggetto a discrezionalità, in quanto il contratto con il gestore privato non può più essere prorogato senza gara e la gara non può essere autorizzata perché i costi della gestione privata superano quelli della gestione pubblica. Al cospetto di tali disposizioni legislative ogni ipotesi diversa violerebbe la legge, le varie pronunce della Corte dei conti e le linee guida dell’Autorità anticorruzione. Nella nostra qualità di amministratori pubblici regionali e di amministratori della Asl, non possiamo che auspicare la conclusione tempestiva del procedimento d’internalizzazione, con l’avvertimento che saremo inflessibili nei confronti di chiunque voglia suggerire la violazione delle leggi e l’elusione dell’interesse dei pazienti, delle aspettative dei lavoratori, degli orientamenti della Corte dei conti e delle linee guida dell’Autorità anticorruzione. E francamente dispiace che certe volte si debba puntualizzare l’ovvio”.