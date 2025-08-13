RSA Ostuni, Amati: “Internalizzazione decisa. A decorrere dall’1 ottobre. Grazie a Assessore, ASL e dirigenti regionali. Ora farò luce su pressioni, opacità e istigazioni a violare la legge”

RSA Ostuni, Amati: “Internalizzazione decisa. A decorrere dal 1 ottobre. Grazie a Assessore, ASL e dirigenti regionali. Ora farò luce su pressioni, opacità e istigazioni a violare la legge”

Comunicato stampa del Consigliere e Assessore regionale Fabiano Amati.

“Sulla RSA di Ostuni la ASL BR ha preso la decisione definitiva con una delibera adottata in data odierna: la gestione sarà internalizzata a decorrere dal 1 ottobre 2025, data di scadenza dell’ultima proroga tecnica concessa al gestore privato e solo ed esclusivamente per la finalità dell’internalizzazione. Termina così un lungo procedimento, anche carico di tensioni, finalizzato a prendere atto sia dei minori costi della gestione pubblica rispetto a quella privata, sia della necessità di rispettare i criteri stabiliti dalla Corte dei Conti e dall’ANAC, in materia di normative sull’acquisizione di servizi da parte della PA.

Ringrazio il collega assessore Raffaele Piemontese per la consueta attenzione ai precetti di legittimità dell’azione amministrativa e il DG della ASL Brindisi Maurizio De Nuccio per la decisa volontà di riportare all’ordine una vicenda piena di smagliature ultradecennali. Ringrazio, inoltre, i dirigenti regionali Vito Montanaro, Mauro Nicastro, Elena Memeo e Antonella Carolo per la collaborazione offerta nel perseguimento del superiore interesse pubblico.

Il mio compito ulteriore come amministratore pubblico della Regione sarà quello di offrire ogni sostegno per garantire la migliore assistenza pubblica agli ospiti della RSA e ogni forma di tutela ai lavoratori in servizio, persone che meritano stabilità e tranquillità.

Resto impegnato a far luce, ovviamente, su ogni condotta, passata o presente, finalizzata a pressioni, opacizzazioni e istigazioni a violare la legge, fonte di danno erariale o di eventuali illiceità, poste in essere per non risolvere il problema, tenendolo accuratamente occultato.”