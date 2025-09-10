RSA Ostuni, Amati: “Nessun’altra proroga, pena responsabilità amministrativa. ASL pronta ad attuare internalizzazione. Tutto il personale deve transitare”

Comunicato stampa del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati, all’esito della riunione della III Commissione. “Sulla base di un ottimo lavoro tecnico del direttore e dei dirigenti dell’Assessorato regionale alla salute – fondato su leggi, regolamenti e linee guida, non derogabili da nessuna decisione politica – è ormai stato chiarito, con circolare adottata in data odierna, che nessuna proroga potrà mai essere decisa e che dal 1° ottobre 2025 sarà dunque internalizzata la gestione della RSA di Ostuni, pena responsabilità amministrativa; ipotesi questa che nessuno è ovviamente disposto ad accollarsi e che a nessuno può essere chiesto di sopportare.

Ed è già questa un’ottima notizia, resa ancor più rassicurante se si considera che il DG della ASL di Brindisi e i dirigenti si sono detti giustamente pronti ad adottare con urgenza tutti gli atti conseguenti.

È motivo di soddisfazione, inoltre, la convergenza del dato tecnico-amministrativo, formalizzato dall’Assessorato, con la richiesta opportuna di tutti i sindacati – CGIL, CISL, UIL e FIALS –, ossia di garantire il transito nella ASL di Brindisi di tutto il personale in servizio presso la RSA, senza alcuna esclusione e utilizzando tutti i metodi previsti dalle leggi, così come fatto per i casi di Ceglie Messapica, Campi Salentina, Troia e San Nicandro.

Spero che a questo punto ogni dubbio legittimo avanzato sia posto alle spalle, lavorando per garantire la migliore assistenza territoriale, senza incertezze, esitazioni e polemiche”.