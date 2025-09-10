Rsa Ostuni – Vizzino e Bruno: Preoccupati per i lavoratori. Da qui la richiesta di approfondimento e quindi di una proroga

“Oggi ho presieduto una seduta della Commissione Sanità durante la quale ci siamo occupati della vicenda legata alla RSA di Ostuni – afferma il Presidente della Commissione Sanità Mauro Vizzino – Ho sostenuto che lo strumento della proroga, già utilizzato per sette volte, non è certamente risolutivo in nessun caso, ma in questa occasione la proroga è fondamentale per evitare di decidere della vita di tante persone che tra un po’ non avranno neanche un piatto da portare in tavola. E tutto questo accade proprio mentre stiamo per affrontare una campagna elettorale in cui dovremo spiegare quello che abbiamo fatto alla gente. Insomma, saremo noi politicamente a dover spiegare perché abbiamo agito in questa direzione. Da qui il mio appello al Dipartimento Salute affinché faccia un approfondimento sulla questione RSA-Ostuni perché non si può decidere a cuor leggero ‘chi vive e chi muore’ in questa vicenda. Forse non avremmo neanche dovuto occuparcene, lasciando all’Asl ed ai sindacati una valutazione su ciò che è utile fare, nell’interesse comune. Solo a quel punto la politica dovrebbe scendere in campo”.

Vizzino, pertanto, ha chiesto (con la piena condivisione del consigliere regionale Maurizio Bruno) all’Asl ed alla Giunta regionale, rappresentata dall’assessore Amati, che si proceda con un approfondimento, senza lasciare nulla al caso. “A cosa serve agire con questa fretta? Certo – ha aggiunto Vizzino – anche io sono per la internalizzazione e sono anche io un dipendente che è stato internalizzato. Ma tutto questo deve avvenire dopo tutte le valutazioni del caso”.

Come Commissione, a questo punto, abbiamo chiesto, alla Giunta, all’Asl ed al Dipartimento Salute di farci sapere con precisione qual è la situazione nei dettagli.

“Pertanto – ha concluso Vizzino – chiederemo una proroga del termine indicato per approfondire il contenuto della nota del Dipartimento. Del resto, non siamo stati capaci di fare nulla in tre mesi e adesso vogliamo fare tutto in cinque giorni. Intendiamo sottolineare, inoltre, che il problema del personale è centrale e su questo bisognerà lavorare”.