RSU 2022 – I DIRIGENTI DELLA UIL FPL RINGRAZIANO IL SEGRETARIO FACECCHIA

Tutti i dirigenti sindacali della UIL FPL BRINDISI, colgono l occasione delle RSU 2022 per ringraziare pubblicamente il Segretario Generale Gianluca Facecchia per l’impegno, la costanza e la pazienza che ogni giorno devolve, per risolvere i problemi dei centinaia di iscritti che fanno parte di questa grande famiglia.

Una delle caratteristiche più belle e grandi di quest’uomo è il suo essere sempre presente e disponibile all’ascolto, il suo perenne camminare fra i lavoratori ed assorbire a volte tutti i problemi e cercare con il suo gruppo le strade possibili per risolverli.

In questi giorni tutti abbiamo lavorato e ci siamo impegnati per le votazioni, ottenendo in poco tempo numeri che ci hanno gratificato e dimostrato che questo gruppo funziona.

In meno di due anni quello che era un sindacato “nuovo” sul territorio ha moltiplicato di più del 100% i suoi numeri e se questo è successo è anche grazie a te Segretario.

Per questo tutti i tuoi dirigenti ci tenevano a ringraziarti per l enorme lavoro e per i grandi sacrifici che affronti ma soprattutto per gli obbiettivi che abbiamo raggiunto e ancora raggiungeremo insieme.

I dirigenti sindacali Uil Fpl Brindisi.