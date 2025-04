Rubati autobus STP ad Ostuni. Servivano per rapinare un portavalori?

Difficile da credere, ma i ladri questa volta sono stati capaci di rubare addirittura quattro autobus in un deposito della Società Trasporti Pubblici di Ostuni. Si tratta di mezzi che la STP utilizza per il trasporto urbano nella città bianca e per il trasporto-alunni. I pullman erano tutti dotati di impianti satellitari (che sono stati disattivati) mentre il deposito è dotato di impianto di videosorveglianza. A dare l’allarme è stato proprio un dipendente della Stp che si stava recando al deposito. Dei quattro pullman uno è stato recuperato nella zona industriale di Ostuni in quanto chi lo conduceva è finito fuori strada. Gli altri tre, invece, sono stati recuperati dopo poche ore a Lavello, in Basilicata. Probabilmente i banditi contavano di utilizzarli per portare a termine un colpo ai danni di un porta-valori, ma saranno gli agenti del Commissariato di poliia della città bianca a chiarire l’accaduto.