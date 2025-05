Rubino Wine Party 2025: musica, vino e nuove emozioni sotto le stelle di Brindisi

Tenute Rubino è lieta di annunciare la quarta edizione del suo attesissimo evento: il Rubino Wine Party 2025, in programma sabato 25 maggio presso la cantina di Via Enrico Fermi a Brindisi. Un appuntamento che unisce l’eccellenza enologica pugliese a una serata di musica dal vivo e gastronomia locale, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Musica live: il debutto del DJ Soul Collective

La grande novità di quest’anno è l’esibizione del DJ Soul Collective, un trio d’eccezione composto da:

Capitan Fede Poggipollini – chitarra e voce

– chitarra e voce Alice B – voce

– voce Chicco Giuliani – djing

Insieme, offriranno un viaggio sonoro tra i grandi classici del blues e del soul, arricchito da groove travolgenti, chitarre avvolgenti e il tocco magico della musica elettronica.

Degustazioni e novità enologiche

Durante la serata, gli ospiti potranno degustare i grandi classici di Tenute Rubino, accompagnati da specialità locali: formaggi, salumi, verdure di stagione e panzerotti caldi preparati live. Quattro bouvette saranno dedicate alle nuove annate di bianchi e rosati, capaci di conquistare i palati più giovani e sorprendere anche gli amanti dei rossi.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare in anteprima V’ITRA, il nuovo metodo classico da uve Bianco d’Alessano coltivate nella tenuta di Padula di Geremia, nel cuore della Valle d’Itria. Insieme al Lamiro, da uve Verdeca, saranno i protagonisti della nuova gamma di Vini di Collina, che affiancheranno le nuove annate dei Vini di Mare, tra cui il Susumaniello, vitigno simbolo di Tenute Rubino.

Informazioni e prenotazioni

Il Rubino Wine Party 2025 si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 21:00 presso la cantina di Via Enrico Fermi, 50 – Brindisi.

Costo del biglietto: 40 euro

Prenotazioni:

Tel: 0831 571955 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00–17:00)

Cell: 377 371 3039 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00–17:00)

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito ufficiale: www.tenuterubino.com