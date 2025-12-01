Rugby – Prestazione travolgente dell’Appia Brindisi a Trepuzzi

Domenica 30 novembre 2025, il campo di Trepuzzi ha visto una prestazione travolgente da parte dell’Appia Rugby Brindisi, che ha letteralmente dominato la Salento XV Trepuzzi Rugby con un perentorio 62-0, frutto di una performance straordinaria e corale che ha visto ben dieci mete siglate, senza concedere nulla agli avversari. Un’altra vittoria da incorniciare: difesa granitica, attacco devastante, non c’è stato spazio per la Salento XV, che ha visto sfumare ogni tentativo di reazione di fronte alla velocità e precisione di gioco degli ospiti.

Il match si è svolto in un clima molto competitivo, ma la superiorità dell’Appia si è fatta subito evidente, con un gioco veloce, preciso e offensivo che ha messo in difficoltà la difesa di Trepuzzi sin dai primi minuti.

I brindisini passano in vantaggio grazie a una meta di Burgalassi al 10° minuto, che ha subito dato il tono alla partita. Successivamente è stato il turno di Mangione, che al 18° raddoppia le marcature con una meta ben costruita. A chiudere il conto delle mete nel primo tempo, Di Nunzio e Bonaparte, con il punteggio della prima frazione di gioco che recita già 26-0 a favore di Brindisi.

Nel secondo tempo, dilaga l’Appia con le mete che arrivano una dopo l’altra: D’Oria, ancora Mangione, Rosato, Paiano, un’altra volta D’Oria e nel finale c’è gloria anche per Perrone e per l’under Perrucci.

Le trasformazioni sono state di Rosato (5) e Paiano (2)

Dietro questa performance esplosiva c’è il lavoro impeccabile dei coach Bonaparte e D’Oria e del tecnico della mischia Giuseppe Ferente. Nonostante una pausa di tre settimane, il duo tecnico del XV brindisino ha saputo mantenere alta la concentrazione dei ragazzi, spremendoli negli allenamenti per non “steccare” a questo appuntamento. E il risultato si è visto: l’Appia è scesa in campo con una determinazione feroce, non mollando la presa fino al fischio finale.

Con una squadra così, l’Appia può seriamente “ammazzare” il campionato già nel girone di andata, chiudendo al più presto la fase regolare, per concentrarsi al meglio sui playoff. La strada è tracciata, e l’Appia non sembra avere intenzione di rallentare la sua corsa.