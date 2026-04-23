Run for Leo – Lung RunIl 10 maggio “10 km di sfida, 6 km di benessere: un’unica grande corsa per il respiro”

Una giornata di sport, salute e prevenzione per tutta la comunità perché respirare bene è vita e muoversi è salute. Da questi valori nasce la manifestazione organizzata dall’Associazione Podistica My Domo di San Pietro Vernotico in collaborazione con il reparto di Terapia Semintensiva Respiratoria dell’ospedale Perrino, diretto da Eugenio Sabato, la partecipazione dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Brindisi e il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di San Pietro Vernotico.L’appuntamento è per il 10 maggio, mese simbolo della lotta contro il fumo, lungo via Brindisi, la strada principale di San Pietro Vernotico, che sarà punto di partenza e arrivo dell’intera manifestazione.L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulle malattie respiratorie, come la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), l’asma bronchiale, la fibrosi polmonare idiopatica e le OSAS (Apnee Ostruttive del Sonno), e promuovere stili di vita salutari, fondati sull’attività fisica regolare e su una vita senza fumo di tabacco.La giornata sarà articolata in due momenti, per permettere a tutti di partecipare: una corsa agonistica di circa 10 km, rivolta agli atleti e agli appassionati di podismo; una family run di circa 6 km, aperta a tutta la popolazione, senza limiti di età, pensata per famiglie, bambini, anziani e per chiunque voglia vivere il movimento come momento di condivisione e benessere.Accanto alle attività sportive, lungo il percorso e nell’area di partenza/arrivo, sarà allestito uno stand informativo dove il personale medico e infermieristico del reparto di Terapia Semintensiva Respiratoria distribuirà dépliant dedicati alle patologie respiratorie. Sarà inoltre possibile effettuare semplici test pneumologici gratuiti, senza raccolta di dati personali, con finalità esclusivamente informative e di sensibilizzazione.Sarà anche l’occasione per inaugurare l’apertura del nuovo Centro antifumo del reparto di Terapia Semintensiva Respiratoria (centroantifumobrindisi@gmail.com).Parteciperà anche l’Associazione Apnoici Italiani i cui volontari risponderanno alle domande di chi soffre o pensa di soffrire di apnee ostruttive durante il sonno.Correre o camminare insieme diventa così un gesto concreto di attenzione verso il proprio respiro e la propria salute, ma anche un messaggio forte rivolto all’intera comunità.Perché ogni passo conta. Perché respirare meglio significa vivere meglio.