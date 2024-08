Ryanair amplia le rotte dall’aeroporto di Bari? Quarta propone il ripristino della tassa aeroportuale a Brindisi

Ryanair ha recentemente annunciato l’introduzione di otto nuove rotte dall’aeroporto di Bari, rafforzando ulteriormente la sua presenza in Puglia. Le nuove destinazioni, che includono Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa, fanno parte di un piano operativo più ampio che prevede oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, con una significativa concentrazione sull’aeroporto di Bari.

Questa espansione, seppur positiva per il territorio pugliese, ci porta a riflettere sulle scelte fatte in passato. Come Amministrazione, abbiamo sacrificato oltre 2 milioni di Euro eliminando la tassa aeroportuale, convinti che questo avrebbe portato vantaggi alla città di Brindisi. Tuttavia, i fatti recenti dimostrano che i benefici attesi non si sono concretizzati come sperato.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo sia arrivato il momento di rivedere questa decisione. Per questo motivo, presenterò un ordine del giorno in consiglio comunale per discutere il possibile ripristino della tassa aeroportuale. È essenziale valutare attentamente l’impatto economico di tale esenzione e considerare soluzioni che possano realmente favorire lo sviluppo del nostro territorio.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi